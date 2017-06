Eén dag na bosbrand in Portugal: "Niets angstaanjagenders dan vuur dat ongecontroleerd rondraast"

Ze stonden bovenop de heuvel en zagen het vuur komen. Het was nog op kilometers afstand, maar de wind stond in hun richting. Richard Denison (64) en zijn vrouw Valerie, twee Engelsen, liepen door het dal naar beneden, daarna weer omhoog naar hun huis in aanbouw. Ze haastten zich niet eens. Toen keken ze om, vijf minuten later, en zagen ze dat het bos op de heuvel al brandde.

Richard en Valerie sprongen ieder in een auto, zij in de Honda, hij in de Mercedes. Ze reden weg over het weggetje naar hun dorp, Vila Facaia.