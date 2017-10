Dit is geen reden om met genadeloos politiegeweld op een vreedzame massa in te beuken

Na een wekenlang kat-en-muisspel met stembussen, stembrieven en websites brak D-day aan. De meeste bussen en biljetten bleven goed verborgen; websites die uit de lucht werden gehaald, doken een uur later via een ander webadres weer op. Scholen werden vrijdag meteen na het beëindigen van de lessen bezet, om het referendum tegen de wil van Madrid in toch te doen doorgaan.

Waar zaterdag nog een feestelijke sfeer heerste op de school in Rubi, een buitenstad van Barcelona waar ik me dit weekend bevond, maakte zondag een ingehouden spanning zich meester van een almaar groter wordende massa mensen. Zou het lukken om te stemmen? Zouden de in de haven van Barcelona gelegerde Guardia civil en Policia nacional uitrukken? Zouden de stembussen er op tijd zijn?

Ondanks alle twijfels en spanning was iedereen die zich voor dag en dauw hierheen had begeven begeesterd door de gedachte: 'We gaan stemmen!' Een kleine geruststelling waren de drie Catalaanse politiemannen die tussen het volk stonden. Van de Mossos, het autonome Catalaanse politiekorps, viel niets te vrezen. Voor de vorm begaven ze zich een paar keer tot bij het toegangshek van de school met de vraag het pand te verlaten. 'Neen', was het al op voorhand gekende antwoord. Tot zover de 'ontruimingspoging'. Een dankjewel in de vorm van een ovatie viel hen ten deel.

In kleine groepen werden mensen langs het hek binnengelaten en na de stemming weer buiten geleid. Zo ging het de hele ochtend rustig door. De sfeer sloeg met het klimmen van de uren om in euforie. Het is ons gelukt!

Nu en dan steeg er een spontaan applaus op en klonk: 'Votarem!', Catalaans voor 'We stemmen'. Toen om negen uur het hek dicht bleef en er op de binnenplaats consternatie ontstond bij de Catalanen die in de school hadden overnacht, werden vragende blikken gewisseld. Het internet lag plat, zonder kon niet worden gestemd. Maar een half uur later hadden handige jongens ook deze poging om de stemming tegen te houden omzeild en kon het referendum van start gaan. Via social media en Whatsapp bleef iedereen op de hoogte van hoe het er in andere stemlokalen aan toeging.

Rake klappen

Dat was het ene gezicht van de dag.

Het andere gezicht was dat van de Guardia civil en de Policia nacional die in het centrum van Barcelona verschillende stemlokalen binnenvielen. Ramen sneuvelden en er vielen rake klappen. "Ons enige doel is het stemmateriaal in beslag nemen, niet de mensen", werd nog meegedeeld door de minister van Binnenlandse Zaken. Blijkbaar had zijn politiepersoneel dat niet zo begrepen. Los van de agressieve inbeslagnames werden zo'n 340 mensen in elkaar geramd, werd een rubberkogel in een oog geschoten. Dat is de balans op dit moment, 17 uur zondagnamiddag, 1 oktober.

In Catalonië zou er volgens niet-bevestigde bronnen in 1.300 kieslokalen zijn gestemd. Als ik zie dat politieoptredens plaatsvonden in een fractie van de kieslokalen en er honderden gewonden vielen, dan is er weinig geloofwaardigs aan de uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken, die gewaagde van een 'proportioneel optreden'. Dat het referendum niet erkend was door de Spaanse regering wist inmiddels de hele planeet, maar is geen reden om met genadeloos politiegeweld op een vreedzame massa in te beuken.

Er zijn dit weekend diepe wonden geslagen. Tussen Madrid en Barcelona, tussen grote groepen mensen. Een vergelijk ligt mijlenver af.

Spanje ontwaakt niet meer zoals voorheen.