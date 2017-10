Een compromis lijkt niet in zicht in Catalonië

Share Hoe hoger de kiesopkomst, hoe meer gewicht het referendum kan krijgen Catalonië legde het verbod van Justitie naast zich neer en hield tegen de wil van de centrale regering in Madrid een referendum over de afscheuring van de regio van Spanje. Bij de opening van de kiesbureaus om negen uur kwamen de door Madrid gestuurde paramilitaire politie-eenheid Guardia Civil en de nationale politie deels bijzonder brutaal tussenbeide en probeerden de kiezers energiek de toegang tot de stembussen te verhinderen. De vraag op de stembrieven luidde: "Wilt u dat Catalonië een onafhankelijke staat wordt onder de vorm van een republiek?"

Carles Puigdemont, hoofd van de Catalaanse regionale regering ©EPA Een oplossing van de crisis is voorlopig niet in zicht. Het hoofd van de Catalaanse regionale regering, Carles Puigdemont, benadrukte dat iedereen die wil stemmen dat ook kan doen. Omdat de tegenstanders van de scheiding overwegend niet gingen stemmen, wordt een meerderheid voor de onafhankelijkheid verwacht. Het is zeer de vraag of de politie de telling van de stemmen zal toelaten en er al dan niet rekening moet gehouden worden met resultaten. Hoe hoger de kiesopkomst, hoe meer gewicht het referendum kan krijgen. De centrale regering in Madrid blijft bij haar standpunt dat het referendum illegaal is. Dat is door Justitie bekrachtigd. De Guardia Civil is sinds de onderdrukking van de regio onder het Franco-regime in Catalonië bijzonder gehaat

Op beelden was te zien dat de politie ook rubberen kogels afvuurde. Mensen liepen met een bloedend gezicht rond, onder hen ook oudere burgers. De media spraken onder aanhaling van het lokale ministerie van Gezondheid van 38 gewonden, drie van hen zijn er erg aan toe. In de loop van zondagnamiddag meldde de Catalaanse regering echter dat door het Spaanse politiegeweld al 337 gewonden zijn gevallen. De Guardia Civil is sinds de onderdrukking van de regio onder het Franco-regime in Catalonië bijzonder gehaat. ©AFP

De Spaanse premier Mariano Rajoy ©Photo News Puigdemont verklaarde dat de ordetroepen ook rubberkogels hadden afgevuurd en de wapenstok hadden ingezet en sprak van een "ongerechtvaardigd, irrationeel en onverantwoordelijk" gebruik van politiegeweld. En zei aan het adres van de regering van de Spaanse premier Mariano Rajoy: "Er valt niets meer te zeggen, deze schande zal hen voor altijd vergezellen".

De Catalaanse regionale politie Mossos d'Esquadra, die in de regio is ingeworteld en aanzien geniet, werd voor het referendum onder het gezag van Madrid geplaatst. Het bevel, scholen en andere kiesbureaus te verzegelen, kwamen ze 's morgens niet na. Ze hielden zich ook daarna afzijdig. De conservatieve centrale regering in Madrid had tot op het laatst geprobeerd de door het Catalaans grondwettelijk hof verboden volksraadpleging te voorkomen. Ook het Spaanse Grondwettelijk Hof had de stemming verboden.

"We zijn gedwongen te doen wat we niet willen doen", verdedigde de vertegenwoordiger van de centrale regering in Catalonië, Enric Millo, de interventie van de politie. Boven Barcelona cirkelen helikopters. De mensen reageerden echter vreedzaam op de tussenkomst van de politie, staken hun handen in de hoogte en begonnen te zingen. Enkelen stapten met bloemen in de handen op de politie af. "We zijn vreedzame mensen! ", scandeerden de burgers in koor.

Op vele plaatsen was overigens geen politie te zien, daar stonden kiezers in lange rijen voor de stembussen. "Hier verloopt alles vlot, de kiesbureaus zijn open en de burgers willen stemmen", zei de burgemeester van Arenys de Munt ten noordoosten van Barcelona. ©REUTERS

Van de in totaal 3.215 kiesbureaus functioneert 73 procent, verklaarde woordvoerder Jordi Turull van de Catalaanse regionale regering. Een onafhankelijke controle van diens bewering was niet mogelijk. Nadat de Guardia Civil een kiesbureau in Sant Julià de Ramis in de provincie Girona had bestormd, waar regeringsleider Puigdemont oorspronkelijk had willen stemmen, bracht de 54-jarige politicus zijn stem uit in het nabijgelegen dorp Cornellá de Terri. Bij de volksraadpleging mogen de kiezers naar verluidt in eender welk kieslokaal hun stem afgeven, er wordt geen rekening gehouden waar ze ingeschreven staan. Hoe dat moet voorkomen dat een kiezer meer dan een keer stemt, is niet duidelijk. Sinds weken probeerde Rajoy telkens opnieuw de volksraadpleging te verhinderen

Puigdemont is sinds begin 2016 president van de Generalitat de Catalunya, de regionale regering. In juni 2017 maakte hij bekend dat hij op 1 oktober een referendum over de afscheuring van de regio wilde organiseren. Sindsdien hield hij ondanks het verzet uit Madrid aan het plan vast. Sinds weken probeerde Rajoy telkens opnieuw de volksraadpleging te verhinderen. Bij tientallen razzia's werden minstens 12 miljoen kiesbrieven en miljoenen affiches en brochures in beslag genomen. Vele websites werden geblokkeerd. Meer dan 4.000 manschappen van de Guardia Civil en de nationale politie werden naar Catalonië gestuurd.