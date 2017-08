De economie in de eurozone is in het tweede kwartaal 0,6 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal, zo blijkt uit een raming door het Europees bureau voor statistiek Eurostat. Dat is conform de verwachtingen.

De groei is iets forser dan tijdens de eerste drie maanden van het jaar, toen de economie in de eurozone 0,5 procent groeide.



Ook in de hele Europese Unie groeide de economie in het tweede kwartaal 0,6 procent, na een groei met 0,5 procent in het eerste kwartaal.