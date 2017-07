Een minuscuul beestje is het, ongeveer ter grootte van een korrel hagelslag. Michal Ksiazek (38) heeft het zwarte schorskevertje van een stuk boomschors geplukt en geeft het triomfantelijk aan zijn luisteraars. 'Dit', zegt hij, 'is de reden van ons probleem. Dit is waar deze hele oorlog over gaat.'