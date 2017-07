EasyJet beschermt zich tegen Brexit met Oostenrijkse dochteronderneming

Sinds 1994 mag elke Europese luchtvaartmaatschappij vrij vliegen tussen alle luchthavens in Europa. Deze 'open skies'-overeenkomst zorgde ervoor dat prijsvechters als EasyJet en Ryanair groot konden worden. Als Groot-Brittannië geen goede afspraken maakt over het onderlinge vliegverkeer in de Brexit-onderhandelingen, riskeren de Britten het open luchtruim boven het Europees vasteland te verliezen. De nieuwe maatschappij in Oostenrijk zorgt ervoor dat EasyJet binnen Europa kan blijven vliegen ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, zo meldt de luchtvaartmaatschappij in een persbericht.

