Duizenden varkens dood bij brand in Nederland

De brand ontstond in een van de twee stallen met daarin 5000 varkens. De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand oversloeg, "maar dat is niet gelukt", zei een woordvoerster. Ook een tweede stal met daarin 2800 varkens vatte vuur. De varkens kwamen bijna allemaal om.



Het vuur is nu zo goed als uit, al zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met nablussen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Megastal varkensfokbedrijf met zeugen en biggen in Agelo afgebrand. Groot aantal korpsen probeert nu te voorkomen dat tweede stal afbrandt. pic.twitter.com/UN97oUoFcV — Alphons Weierink(@ AlphonsWeierink) 12/08/17 02:00