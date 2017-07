Duizenden Polen protesteren tegen machtsgreep bij justitie

In de hoofdstad Warschau kwamen enkele duizenden mensen op straat. Ze scandeerden leuzes als "Vrijheid! Gelijkheid! Democratie!". "We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat in Polen een dictatuur aan de macht komt. Elke dictatuur eindigt met terreur", aldus Krzysztof Lozinski van de oppositiebeweging KOD.



Onafhankelijkheid van rechtbanken

Na het Lagerhuis zette ook de Poolse Senaat het licht op groen voor een omstreden wetsvoorstel waardoor vijftien rechters binnen de Nationale Raad voor het Gerecht (KRS), een grondwettelijk orgaan dat moet toezien op de onafhankelijkheid van rechtbanken, door het parlement worden aangesteld. De voorzitters van beroepsrechtbanken zullen door de minister van Justitie worden benoemd. Critici vrezen dat hiermee de rechterlijke onafhankelijkheid dode letter wordt. De president moet de hervorming wel nog goedkeuren.



Ook zaterdag waren er al protesten geweest in onder meer Warschau.