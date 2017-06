Duizenden migranten uit VS wachten in Canada op papieren: "Te weinig personeel"

De voorbije vijf jaar ging het nog nooit zo traag als vandaag om een vluchtelingenprocedure af te werken in Canada, schrijft Reuters. En de wachttijden zullen alsmaar langer worden nadat het IRB (de Immigratie en Vluchtelingenraad van Canada) besliste om de helft van haar in totaal 127 medewerkers weg te plukken om oudere zaken te behandelen. Het aantal uitgestelde hoorzittingen steeg tussen 2015 en 2016 dan ook met de helft.



Nochtans zijn die hoorzittingen van cruciaal belang om de rechtspositie van een persoon vast te stellen in Canada. Zonder die status is het voor hen bijna onmogelijk om om een job te vinden of een woning te huren. Daarnaast kunnen ze ook geen toegang krijgen tot leningen of financiële hulp voor studenten.