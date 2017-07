Duizenden mensen geëvacueerd door bosbranden in zuidwesten van Canada

De inwoners van de dorpen Ashcroft en Cache Creek, in het zuiden van de provincie, hebben vrijdag al hun woningen moeten verlaten. Ook het ziekenhuis van Ashcroft werd uit voorzorg gesloten. In het district Kamloops, een honderdtal kilometer meer naar het oosten, werden nog eens 3.600 mensen geëvacueerd. Voorts werd in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een dertigtal woningen ontruimd in Princeton (zuiden).



De bosbranden treffen vooral het centrum en het zuiden van Brits-Columbia. Maar Todd Stone, de minister die bevoegd is voor het bestrijden van rampen, beklemtoont dat de noodtoestand geldt voor de hele provincie. Wegens de droogte en de warmte in het westen van Canada, wordt namelijk gevreesd dat de bosbranden zich nog verder kunnen uitbreiden.



De brandweer had vrijdag alleen al 138 verschillende brandhaarden geteld.





Fire that just started in Cache Creek ¿¿Not Good. Wind is blowing towards town pic.twitter.com/9T8nmwsw0s — Krystal(@ HighAltitude101) 08/07/17 02:00