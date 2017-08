Duitsland wijst Vietnamese diplomaten het land uit wegens ontvoering

"We zijn er zeker van dat de Vietnamese autoriteiten de afgelopen dagen in Berlijn activiteiten hebben ontplooid die enkel met termen uit het strafrecht kunnen omschreven worden, met name gijzeling en ontvoering", zei de woordvoerder van Buitenlandse Zaken Martin Schäfer, vandaag in Berlijn. De bondsregering heeft de Vietnamese ambassadeur dinsdag op het matje geroepen en beraadt zich over mogelijke verdere gevolgen.



De Duitse politie onderzoekt of de 51-jarige Trinh Xuan Thanh - een zakenman en voormalig functionaris van de Vietnamese Communistische Partij (KP) - en een andere persoon op 23 mei in de stadswijk Tiergarten met geweld in een auto werd gesleurd. Politiewoordvoerder Winfrid Wenzel spark over "een verdachte zaak".



Asiel

Volgens de Vietnamese politie werd het gewezen lid van het partijbestuur maandagavond in zijn geboorteland gearresteerd. Hij zou zichzelf gemeld hebben bij de autoriteiten. Thanh wordt ervan beschuldigd als baas van een dochterbedrijf van het olie- en gasconcern van de staat voor een verlies van omgerekend 125 miljoen euro verantwoordelijk te zijn. Hij had in Duitsland asiel aangevraagd, maar de procedure liep nog. Ook over een uitleveringsverzoek van Vietnam was nog niets beslist, aldus Schäfer.



Een jaar geleden moest Thanh zijn parlementair zitje afgeven. Later werd hij ook uit de communistische partij gegooid. De partij voert momenteel campagne tegen corruptie.