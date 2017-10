Duitsland geeft stoffelijk overschot van Aboriginal na 100 jaar terug aan Australië

Het Niedersächsisches Landesmuseum in Hannover heeft tijdens een ceremonie het stoffelijk overschot van een Aboriginalvrouw die honderd jaar geleden stierf overgemaakt aan haar nakomelingen.

Een Duitse mijnbouwer had het lichaam van de vrouw zonder toestemming meegenomen en het in een kist gestoken vooraleer hij terugkeerde naar Duitsland. In 1909 gaf hij het lichaam aan het museum.

De terugkeer van het stoffelijk overschot naar Australië is van enorm belang voor de Aboriginals, aldus de Australische ambassadeur Lynette Wood. De nakomelingen van de vrouw hebben voor haar terugkeer naar haar geboortegrond een doek gemaakt met handafdrukken en boodschappen.

In totaal werden al 52 stoffelijke overschotten van inheemse Australiërs vanuit Duitsland teruggebracht naar hun oorspronkelijke land.