Duitse tiener op kamp komt om door gevallen boom

Rond twee uur 's nachts werden de hulpdiensten van het gebied verwittigd. De politie gaat ervan uit dat een blikseminslag de oorzaak was van de vallende boom, aangezien er net voor het ongeluk stormen over het gebied trokken. De jongens deden mee aan een jeugdkamp in de gemeente Rickenbach, niet ver van de Zwitserse grens. In totaal namen 21 jongeren deel aan het kamp, begeleid door vier volwassenen. Het kamp werd na het dramatische ongeluk ontruimd.



Er kiepte nog een tweede boom om, maar die trof geen tent.

Het gaat om een groep uit de omgeving van Stuttgart die mogelijk na een wandeling een geïmproviseerd kamp had opgeslagen. Aanwijzingen van een blikseminslag zijn er niet.