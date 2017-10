Duitse politie arresteert kindermisbruiker na publicatie foto's

De Duitse politie heeft gisterenavond een man aangehouden die wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van een meisje van vier jaar. Justitie had snel succes met een ongebruikelijke actie: eerder op de dag werd een foto van het slachtoffertje verspreid met de tekst 'Wie kent dit meisje?'.

De identiteit van het meisje kon binnen enkele uren worden vastgesteld en daarmee tevens de verblijfplaats van de vermoedelijke dader. Na onderzoek door een psycholoog is het meisje weer onder de hoede van haar ouders.

Het parket van Frankfurt besloot in samenwerking met de federale recherche een foto van het meisje te publiceren wegens de ernst van de zaak en het vermoeden dat het kind nog steeds werd misbruikt. De beelden maakten veel los. "Het kind was in groot gevaar. We moesten dit publiceren'', aldus officier Georg Ungefuk van de Duitse federale politie. Hij beklemtoont hoe zeldzaam deze gang van zaken is. "De laatste keer dat we beelden van een slachtoffer aan het grote publiek getoond hebben, dateert van 2007. Meestal vinden we zelf genoeg aanwijzingen, maar dat was deze keer anders. De dader ging gestructureerd en zeer voorzichtig te werk. Hij liet geen sporen achter."

Op het zogenaamde Darknet - een anoniem en besloten deel van internet - doken al verschillende filmpjes op waarin te zien is hoe het meisje verkracht wordt. Haar leeftijd wordt op vier of vijf jaar geschat. Sinds oktober 2016 zijn tot juli 2017 volgens de politie al negen video's gepubliceerd. "Het gevaar was groot. Waarschijnlijk werd ze nog steeds misbruikt."

Volgens Ungefuk bleef de maker van het filmmateriaal erg actief, maar was hij moeilijk te pakken. "In de afgelopen jaren konden we genoeg over daders te weten komen om ze op te sporen, maar deze dader liet geen sporen na, hij was erg voorzichtig en systematisch bezig'', lichtte Ungefuk de reden voor de opmerkelijk stap toe.

