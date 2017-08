Duitse politicus: "Het werkt me hoe langer hoe meer op de zenuwen dat bediening in Berlijnse restaurants enkel Engels kan"

De Duitse christendemocraat Jens Spahn van de CDU is "not amused". Tot zijn grote frustratie spreekt het restaurantpersoneel in Berlijn steeds minder Duits. Dat sommigen onder hen enkel Engels spreken doet "de oorspronkelijke bevolking" van het leven in de hoofdstad vervreemden. Dat zei Spahn in een interview met de Neue Osnabrücker Zeitung en vertolkt daarmee de frustraties van andere Duitsers.

De Duitse christendemocratische viceminister van Financiën Jens Spahn vertelde aan de Neue Osnabrücker Zeitung dat het hem "toenemend op de zenuwen werkt dat obers in sommige Berlijnse restaurants alleen Engels spreken. Zulke dwaze toestanden zou je in Parijs nooit vinden", zei hij.



Volgens hem hangt het succes van een multiculturele samenleving af van de mate waarin nieuwkomers de Duitse taal beheersen. "Dat is iets wat we verwachten van elke immigrant", zei Spahn.

"Hello, how are you?, de vreselijkste begroeting aller tijde" De Duitse columnist Dominik Drutschmann uitte eerder dit jaar dezelfde frustratie in het Berlijnse dagblad Der Tagesspiegel. In dat artikel met als titel "Obers, jullie Engels werkt op de zenuwen" beschrijft hij hoe hij in een hip restaurant in Neukölln werd begroet met "de vreselijkste begroeting aller tijde": "Hello, how are you?" om later vast te stellen dat geen enkele van de vier obers Duits sprak.

"En hoeveel mensen werkt Jens Spahn niet op de zenuwen??" De uitspraken van Spahn lokte heel wat reactie uit op Twitter. "Ja, dat alle Duitsers Duits spreken of leren, dat kunnen we wel van nieuwkomelingen verwachten. Van alle toeristen daarentegen niet", schreef Volker Beck van de Duitse groene partij, die Grünen. FDP-politicus Volker Wissing twitterde: "En hoeveel mensen werkt Jens Spahn wel niet op de zenuwen???"

Nog een andere tweet luidde: "Elke keer wanneer ik Spahn hoor spreken, benijd ik die obers die geen Duits kunnen." Ja. Dass alle auch Deutsch sprechen oder lernen, das dürfen wir von jedem Zuwanderer erwarten. Von jedem Touristen nicht, @jensspahn. — Volker Beck(@ Volker_Beck) 11/08/17 02:00 Und wie viele Kellnerinnen und Kellner wohl von Jens Spahn genervt sind??? ¿¿ https://t.co/Dq2ac1HNec — Volker Wissing(@ Wissing) 11/08/17 02:00 Immer wenn ich #Spahn bzw. #JensSpahn zuhöre, beneide ich Kellner, die kein Deutsch verstehen. — Fred Groeger(@ Fred_Groeger) 12/08/17 02:00