Duitse minister doet haar partner huwelijksaanzoek na goedkeuring homohuwelijk

"We hebben sinds 22 oktober 2010 een partnerschap", zei Hendricks bij de Brandenburger Tor in Berlijn. "We kunnen nu de eerste zeven jaar rondmaken en daarna trouwen op 22 oktober". Eerder lukt dat niet in verband met de komende verkiezingen in Duitsland.



Terloops uit de kast gekomen

Hendricks was eind 2013 in een interview terloops uit de kast gekomen en zei dat ze oudejaarsavond zou vieren met haar levenspartner. Begin 2016 had ze gezegd dat ze haar vrouwelijke partner, die ook in het bezit is van de Franse nationaliteit, al twintig jaar kent. De vrouw is lerares en negen jaar jonger dan zij.



"Via wederzijdse vrienden hebben we elkaar leren kennen, ze heeft ook gedeeltelijk in de Bondsdag gewerkt".



Haar besluit uit de kast te komen nam ze met de hoop dat dit zal helpen lesbische vrouwen zelfbewuster te maken.