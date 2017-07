Duitse jihadiste in Mosoel is vermiste Linda Wenzel

Het Duitse meisje verdween vorig jaar uit het dorpje Pulsnitz nabij Dresden. Ze raakte via het internet in contact met IS en heeft zich bekeerd tot de islam. Het parket van Dresden bevestigt dat Linda W. is geïdentificeerd in Irak.

Volgens de Duitse media werd de 16-jarige Duitse afgelopen week door Iraakse soldaten opgepakt in Mosoel. Ze had zich samen met enkele andere buitenlandse vrouwelijke IS-strijders verstopt in een tunnel.

Linda Wenzel verdween ongeveer een jaar geleden van de radar in Duitsland. Ze zou via het internet in contact zijn gekomen met leden van IS en zou zich nadien bekeerd hebben tot de islam.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel wordt Wenzel samen met drie andere Duitsers die zich de afgelopen jaren hebben aangesloten bij IS vastgehouden in Bagdad. Afgelopen donderdag hebben Duitse diplomaten een bezoek kunnen brengen aan de vier vrouwen in een gevangenis nabij de luchthaven van Bagdad, zo schrijft Der Spiegel nog