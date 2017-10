Duitse christendemocratische partijen akkoord over immigratie-plafond

De Duitse christendemocratische partij CDU van kanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU zijn het zondag na een jarenlang intern touwtrekken eens geworden over een plafond voor de immigratie, zo heeft het Duitse persbureau DPA vernomen in kringen van de onderhandelaars van beide partijen om tot een gezamenlijke lijn in de toekomstige coalitiebesprekingen te komen.

Bedoeling zou zijn dat Duitsland dit jaar niet meer dan 200.000 mensen om humanitaire redenen zal opnemen.





Bij de jongste verkiezingen bleef de combinatie CDU/CSU wel de sterkste politieke formatie, maar incasseerde zij fors stemmenverlies. De sociaaldemocratische regeringspartner SPD koos, eveneens na verlies, voor de oppositie.

Zaterdag kondigde Merkel officieel aan besprekingen te willen voeren met de liberale FDP en de Groenen voor de vorming van een "Jamaïca-coalitie". Daarvoor dienden eerst de plooien gladgestreken te worden binnen de christendemocratische familie. Want de CSU houdt Merkel en in het bijzonder haar migratiebeleid, verantwoordelijk voor het verkiezingsresultaat.