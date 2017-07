Duits schip redt meer dan 900 vluchtelingen op Middellandse Zee

Het schip "De Rijn" haalde mensen uit zeven verschillende rubberbootjes en twee reddingsbootjes op zo'n 50 km van de Libische kust. Daarnaast pikte de marine ook opvarenden van twee andere bootjes op die door hulporganisaties van zee werden gehaald.



Het Duitse schip maakt deel uit van de Europese zeemacht "Operatie Sophia" die de strijd moet aangaan met mensensmokkelaars in de Middellandse Zee. Als alles volgen plan verloopt, zal het schip vrijdag aanmeren in de Italiaanse haven van Corigliano Calabro.



Sinds begin dit jaar hebben al meer dan 100.000 mensen de overtocht gemaakt naar Europa in hun zoektocht naar een beter leven. Iets minder dan 85 procent van hen komt aan in Italië, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).