Duits parlement keurt homohuwelijk goed, Merkel stemde tegen: "Voor mij is huwelijk tussen man en vrouw"

In de goedgekeurde tekst staat dat "het huwelijk voor het leven is, tussen twee personen van een verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht".

De wet werd goedgekeurd door 393 leden van de Bundestag, 226 leden stemden tegen. Bij die laatste groep was ook bondskanselier Angela Merkel, die verklaarde dat het huwelijk voor haar "een huwelijk tussen een man en een vrouw is".

"Ik hoop dat de stemming van vandaag niet alleen het respect tussen verschillende meningen versterkt, maar ook meer sociale cohesie en vrede brengt", verklaarde Merkel nog.

De voor-stemmers waren de drie linkse partijen in het Duitse parlement, aangevuld met een aantal partijleden van Merkels conservatieve partij CDU.