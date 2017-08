Duikboot opzettelijk tot zinken gebracht, zoekactie naar journaliste breidt uit

Dat de onderzeeër UC3 Nautilus met opzet tot zinken werd gebracht, is bevestigd door de technische inspectie op de zelfgemaakte duikboot van de Deense uitvinder Peter Madsen. Eerdere elementen uit het onderzoek hadden al op een opzettelijke daad gewezen.



De politie gaat nu ook elektrische apparaten van de 18 meter lange duikboot aan een analyse onderwerpen. Maar de resultaten van dat onderzoek kunnen wel nog even op zich laten wachten. De Deense autoriteiten proberen de laatste ritten van de duikboot te achterhalen.



Navigatielichten uit

De Deense agenten hebben intussen contact opgenomen met hun Zweedse collega's voor "steun bij het zoeken in Zweedse wateren", zo wordt ook meegedeeld. Volgens de Zweedse tabloid Aftonbladet breidt het onderzoek zich uit omdat de bemanningsleden van een vrachtschip gemeld hebben dat ze in de nacht van donderdag op vrijdag de onderzeeër hadden gespot in de buurt van de Sontbrug (Oresundbrug), die Zweden met Denemarken verbindt. De onderzeeër zou op weg geweest zijn naar Zweden.



De twee vaartuigen zouden gevaarlijk dicht in elkaars buurt zijn gekomen, onder meer omdat de duikboot zijn navigatielichten had uitgelaten, iets wat volgens de bemanning van het vrachtschip hoogst ongewoon is op de drukke vaarwegen in de regio.



De Zweedse journaliste Kim Wall werd donderdagavond voor het laatst gezien toen ze samen met Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de UC3 Nautilus. Madsen beweert dat hij de vrouw na de tocht met de duikboot op een eiland in het Kopenhaagse havengebied had afgezet, maar de politie hecht daar maar weinig geloof aan. De duikboot was vrijdagochtend gezonken in de baai van Koge, ten zuiden van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het lichaam van de vrouw werd niet in de duikboot aangetroffen.



Wall was bezig aan een artikel over Madsen. De uitvinder zit momenteel in de cel op verdenking van onvrijwillige doodslag, maar zelf ontkent hij de beschuldigingen.