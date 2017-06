Dringen bij registers: Trumps 'covfefe' al veertien keer aangevraagd als merk

Een kenmerk van hypes is dat ze heel snel overwaaien. Maar na een vrolijke gebeurtenis of een rampzalig incident is het dringen bij de merkenregisters. Trumps 'covfefe' is al veertien keer aangevraagd.

Het is een bekend verschijnsel: elke hype - van een vrolijke gebeurtenis tot een rampzalig incident - veroorzaakt grote drukte bij de merkenregisters. Commercieel gedreven figuren haasten zich naar het merkenbureau om de naam of het onderwerp van de hype als merk te claimen, of het nu gaat om Je Suis Charlie, Cecil de Leeuw, Prinses Amalia of MH17. En sinds kort kunnen we aan dit lijstje een nieuw merk toevoegen: Covfefe, het onbegrijpelijk woord dat president Trump in de nacht van 30 mei twitterde: 'Despite the constant negative press covfefe'.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) 31/05/17 02:00 Toen Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer liet weten dat de president 'precies wist wat hij bedoelde', werd #covfefe meteen een trending topic en was het dringen bij de merkenregisters. Een onderzoek in de registers van een groot aantal landen laat zien dat er door verschillende bedrijven en individuen inmiddels veertien merken Covfefe zijn aangevraagd. Negen merken werden gedeponeerd in de Verenigde Staten, de overige vijf in Europa; in Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland.

Covfefe is vooral populair als kledingmerk: zeven van de veertien merken werden gedeponeerd voor T-shirts, hoodies, petten, folkloristische kleding of slippers. Daarnaast blijken de goudzoekers ook wat te zien in Covfefe als merk voor bier, koffie, horecadiensten en culturele activiteiten.

Covfefe investeringsadvies Opvallend is de aanvraag van Covfefe voor 'investeringsadvies'. Dit Amerikaanse depot van 31 mei staat op naam van Covfefe LLC, een bedrijf dat daags na de tweet van Trump moet zijn opgericht.