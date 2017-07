Drie scenario's: Republikeinen blokkeren Trumpcare, wat nu?

Wat gebeurt er nu met Trumps verkiezingsbelofte om Obamacare af te schaffen en te vervangen? Grofweg zijn er drie mogelijkheden: de Republikeinen schaffen Obamacare alsnog af zonder er iets voor in de plaats te stellen, de Republikeinen laten Obamacare imploderen, of de Republikeinen gaan samen met de Democraten sleutelen aan Obamacare.

1. Afschaffing Obamacare, zonder alternatief

Direct nadat de bodem onder het Trumpcare-voorstel in de Senaat was weggevallen, zei zowel president Donald Trump als Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, dat het nu tijd was voor de simpele oplossing: gewoon een streep door Obamacare.