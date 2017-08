Migratie Plus

Drie redenen waarom de migrantenoversteek naar Italië ineens fors daalt

Het aantal migranten dat vanuit Libië oversteekt naar Italië is de afgelopen maand met bijna 70 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In juni kwamen er nog 23.524 migranten vanuit Libië aan in Italië, in juli waren dat 11.461 migranten en in augustus is dat aantal, tot en met afgelopen zondag, zelfs gedaald tot 2.647. Waar komt die daling vandaan?