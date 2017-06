Drie mannen opgepakt die betrokken waren bij de schietpartij Champs-Elysées

De aanslag gebeurde kort voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De 39-jarige Karim C. schoot met een kalasjnikov op enkele politieagenten. Eén agent kwam om, twee van zijn collega's raakten gewond, net als een toevallige passante. De politie schoot de in Frankrijk geboren dader dood. Naast zijn lichaam vonden ze een handgeschreven boodschap, waarin hij IS verheerlijkte.



Een andere verdachte zit al sinds mei vast.