Drie Luikenaars opgepakt nadat politie in Parijs sporen van explosieven vindt in koffer

Drie Luikenaars zijn afgelopen weekend in Parijs opgepakt nadat de politie sporen van explosieven had aangetroffen op een handschoen die in de koffer van hun auto lag. "Maar het gaat niet om terrorisme", benadrukt de procureur in Parijs.

De politie van het 16de arrondissement in Parijs merkte de mannen op toen ze met hun Volkswagen, die uiteindelijk gestolen bleek, voortdurend rondjes reden op de Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre, een plein aan de overkant van de Seine vanwaar je een mooi zicht heb op de Eiffeltoren. Toen de agenten het trio staande hielden, vonden ze naast sporen van explosieven ook 1.600 euro cash, juwelen en een hoeveelheid cannabis. Op een van de gsm's werden ook enkele Koranverzen teruggevonden die oproepen tot de jihad.



Het parket in Frankrijk wijst erop dat de drie werden gearresteerd op verdenking van diefstal. "Het gaat niet om een daad van terrorisme", werd benadrukt. Een van hen is intussen ook vrijgelaten onder voorwaarden.