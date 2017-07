Drie gestolen schilderijen van Francis Bacon teruggevonden

De politie geeft geen verdere uitleg over de gerecupereerde schilderijen. Het is dus niet duidelijk waar en wanneer ze werden teruggevonden en in welke staat ze zich bevinden.



In juli 2015 werden vijf schilderijen gestolen uit een privéwoning in het centrum van Madrid. Ze behoorden toe aan een 59-jarige vriend van Bacon. Hij zou de doeken in 1992 na de dood van de kunstschilder geërfd hebben, zo hadden Spaanse media eerder al gemeld. De totale waarde van de vijf werken wordt op 25 miljoen euro geschat.



In het onderzoek naar de diefstal werden in 2016 al zeven verdachten opgepakt door de Spaanse politie. In januari dit jaar vonden nog eens drie arrestaties plaats.