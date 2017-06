Drie doden en elf gewonden bij aanslag in winkelcentrum in Colombiaanse hoofdstad

Het Andino-winkelcentrum in een exclusieve wijk van Bogota werd geëvacueerd na een explosie in de toiletten op de tweede verdieping. Zaterdag was er veel volk in het winkelcentrum, aangezien het zondag vaderdag is. Volgens de politie was het explosief verstopt in een toiletpot.



Volgens burgemeester Enrique Penalosa zijn er drie dodelijke slachtoffers. Een van hen is een 23-jarige Franse vrouw, die zes maanden in Colombia was om vrijwilligerswerk te doen, deelt de burgemeester mee via Twitter. Een vierde slachtoffer zou erg aan toe zijn, maar niet in levensgevaar verkeren. "De laffe terreuraanval in Andino raakt me diep", zegt hij.



De straten in de omgeving van het winkelcentrum werden afgesloten door de politie. De veiligheidsdiensten proberen te achterhalen wie er achter de aanslag zit.