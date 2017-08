Drie dinosaurussen onthoofd in Australisch museum

De modellen van de kleine vleesetende dinosauriër stonden aan de buitenkant van het museum opgesteld. Daar werden ze zaterdagavond aangevallen. De daders hebben daarvoor wel over een omheining van 1,2 meter hoog moeten klimmen.



De schade aan de dinosaurussen werd vastgesteld door de bezoekers van het museum.



In 2013 werd al eens een levensgroot beeld van een utahraptor gestolen uit het museum in Canberra. Het beeld werd later teruggevonden in het huis van een man. Die verklaarde achteraf dat het om een uit de hand gelopen grap ging.