Douaniers stoten op wel heel uitzonderlijk "uitzonderlijk transport"

Saisie de 30,5 kg de #cocaïne et de 56 kg de #cannabis dans un convoi exceptionnel à #Hendaye ¿¿https://t.co/shXEmS6ixj pic.twitter.com/YKkvmnTAke — Douane Française(@ douane_france) 23/08/17 02:00

De Franse douane maakte de ontdekking vandaag bekend. In totaal vervoerde de Nederlandse bestuurder, die in Spanje woont, 30 kilogram cocaïne en 56 kilogram cannabis. De douaniers waren geïntrigeerd door het Franstalige bord met "convoi exceptionnel" op een bestelwagen met Spaanse nummerplaat, en besloten het voertuig aan een onderzoek te onderwerpen.



De bestuurder verklaarde van Malaga te komen en richting Nederland te rijden, en zei dat hij niets had aan te geven. Maar in de laadruimte vonden de agenten al snel vier zakken met cannabis. Bij een meer uitvoerige zoektocht in het voertuig vonden de douaniers bovendien nog eens vier houten kistjes met daarin cocaïne.



De Franse douane spreekt van een "weliswaar originele, maar weinig effectieve methode om een drugstranport te camoufleren".