Door taliban gegijzelde militair pleit schuldig voor desertie

De Amerikaanse militair Bowe Bergdahl (31), die in 2009 in handen viel van de taliban, heeft vandaag schuldig gepleit voor desertie en wangedrag voor de vijand. Bergdahl werd ervan beschuldigd dat hij zijn medesoldaten onnodig in gevaar bracht toen hij zijn post in Afghanistan verliet, waarna die hem gingen zoeken.

Bergdahl kwam in 2014 vrij na een gevangenenruil. Aanvankelijk heerste er vreugde over zijn vrijlating, maar snel kwam er kritiek: medesoldaten, politici en journalisten noemden hem een deserteur.

Vandaag gaf de militair voor de rechter toe dat hij deserteerde, toen hij in juni 2009 zijn post in de provincie Paktika verliet. Na 20 minuten raakte hij verdwaald, aldus Bergdahl, en twee of drie uur later werd hij gevat door de taliban. Hij wou nooit iemand in gevaar brengen, klonk het. "Ik werd tegen mijn wil door de vijand gevangen genomen. Ik had op dat moment niet de bedoeling dat er zoekacties zouden opgezet worden. Het is zeer onvergeeflijk."

De zoektocht naar de verdwenen soldaat duurde officieel 45 dagen, maar het kostte de VS jarenlang om zijn locatie te bepalen en hem naar huis te brengen.

Het is vooral de beschuldiging van 'wangedrag voor de vijand' die Bergdahl een zware straf kan opleveren. Deze aanklacht, die overigens zeer zeldzaam is, omvat een veelheid aan overtredingen - van weglopen tot wapens achterlaten. De maximumstraf is levenslang.

Presidentieel pardon

Bowe Bergdahl vroeg toenmalig president Barack Obama in december vorig jaar om een presidentieel pardon. Obama's opvolger Donald Trump noemde de militair een "verrader die geëxecuteerd had moeten worden''. Daarop vroeg Bergdahls advocaat zich af of hij nog wel een eerlijk proces kan krijgen, maar de militaire rechtbank verwierp zijn verzoek.

Bergdahl, die werd aangeklaagd in 2015, is vandaag nog altijd in actieve dienst: hij heeft een kantoorjob op een militaire basis in San Antonio. Het tweede seizoen van Serial, één van de meest beluisterde podcasts ter wereld, draaide helemaal rond zijn zaak.