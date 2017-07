Ouders baby Charlie willen kind thuis laten sterven, ziekenhuis weigert dit

Advocaat Grant Armstrong zei al eerder op de dag dat het ziekenhuis obstakels zou opwerpen om Charlie thuis te laten sterven. "We worstelen met de moeilijkheden die het ziekenhuis ziet voor de korte tijd die de ouders nog hebben met Charlie", aldus Armstrong



Het Great Ormond Street Hospital liet via haar advocaat weten aan de wens van de ouders tegemoet te willen komen als dit "praktisch mogelijk" is.



"Charlie is een kind dat een bijzonder gespecialiseerde behandeling vereist. De zorg voor hem is niet eenvoudig en moet door specialisten in een gespecialiseerde omgeving gegeven worden", zo liet de advocaat van het ziekenhuis weten.



Waardig sterven

Zij beklemtonen dat de baby niet onnodig pijn mag lijden en waardig moet kunnen sterven. Voor de rechter werd voorts gesteld dat het ziekenhuis de wens van de ouders in overweging moet nemen over waar en wanneer hun kind zal overlijden, maar dat hij door een machine ademt die in het ziekenhuis moet blijven en bovendien te groot is om het huis van de ouders binnen te kunnen.



De advocaat zei ook dat de ouders een aanbod tot bemiddeling, in de vorm van een gasthuis waar het kind zou kunnen sterven, hadden afgewezen. De rechtbank doet morgen uitspraak over de zaak.