Doodskist Belgische man raakt zoek door geklungel Italiaanse luchtvaartmaatschappij: familie eist excuses

De 58-jarige Leon uit Luik overleed eind mei aan een hartfalen in het Italiaanse Cagliari op het eiland Sardinië. Zijn ex-vrouw Julie en hun drie kinderen vlogen meteen naar Italië om de repatriëring van het lichaam te regelen, zodat Leon in Luik begraven kon worden.



Julie en haar kinderen vlogen terug naar België met de belofte dat de doodkist een week later vanuit Rome naar Zaventem overgevlogen zou worden. Maar op de afgesproken dag liep het mis, vertelt het gezin aan RTL TVI.



Het vliegtuig waarmee het lijk van de man naar Zaventem gevlogen zou worden, landde wel op tijd op de luchthaven, maar van de kist was geen spoor te bekennen. Pas na enig onderzoek bleek dat de kist naar de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs was getransporteerd.