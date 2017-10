Donald Trump over Las Vegas: "Een daad van puur kwaad"

De president sprak tijdens zijn toespraak van een "act of pure evil". Hij bedankte de politie van Las Vegas en de hulpdiensten voor hun "grote moed en hun hulp om zovele levens te redden". "De snelheid waarmee ze in actie schoten is miraculeus. Dat de schutter zo snel gevonden werd nadat de eerste schoten gevallen zijn, is iets waarvoor we altijd dankbaar zullen zijn", aldus Trump.

Daarna benadrukte de president dat zijn vrouw Melania en hijzelf bidden voor de slachtoffers, hun familieleden en de vele gewonden van de schietpartij. "Honderden medeburgers rouwen om het verlies van hun geliefden. We kunnen ons een dergelijk verlies niet voorstellen. Aan de families van de slachtoffers: we bidden voor jullie en zijn hier voor jullie. Aan de gewonden: we bidden voor jullie snel herstel."