Dom van Keulen beschermd met betonblokken na aanslag Barcelona

"We namen deze beslissing zo snel mogelijk na de recente aanslagen in Spanje", zei een politiewoordvoerder. "Het is onze taak gevoelige punten te beschermen en de kathedraal is een symbool van Keulen, bekend over de hele wereld".



Spaanse media meldden dat de terreurcel die aanslagen pleegde in Barcelona en Cambrils aanvankelijk een grotere aanval had gepland op het art-nouveaumonument van architect Antoni Gaudi, de Sagrada Familia.