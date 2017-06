Dodental brand Londen loopt op naar 80

Volgens een woordvoerster hebben bewoners van 23 van de 129 appartementen in de woontoren Grenfell Tower in Kensington de vuurzee op 14 juni niet overleefd. De politie heeft inmiddels met minstens een persoon uit elk van de andere appartementen gesproken.



Het kan volgens de politie nog maanden duren voordat definitief kan worden vastgesteld hoeveel mensen om het leven kwamen door de brand. Politiefunctionaris Fiona McCormack waarschuwde volgens de BBC dat de stoffelijke resten van sommige slachtoffers mogelijk nooit meer worden teruggevonden.



Volgens de politie probeerden sommige bewoners van de woontoren tijdens de brand naar hogere verdiepingen te vluchten. De autoriteiten vermoeden dat een groep mensen tijdens het inferno heeft geschuild in hetzelfde appartement.



McCormack stelde dat "zo'n tachtig mensen dood zijn of vermist worden. Ik moet aannemen dat zij ook zijn overleden.'' Volgens de politiefunctionaris waren door brand getroffen woningen compleet verwoest door de vlammen.