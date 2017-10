Dodental aanslag Mogadishu loopt op tot 358

De zware bomaanslag van vorige zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft intussen al aan 358 mensen het leven gekost. Dat meldt de Somalische minister van Informatie Abdirahman Omar Osman. Nog eens 228 mensen raakten bij de aanslag gewond, en 56 mensen zijn nog vermist.

Op zaterdag 14 oktober liet een zelfmoordterrorist een met explosieven gevulde vrachtwagen ontploffen op een druk kruispunt in Mogadishu.



De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Somalische regering gaat ervan uit dat de islamistische organisatie al-Shabaab verantwoordelijk is. Die terreurgroep strijdt voor de oprichting van een islamitische staat in Somalië en pleegt regelmatig aanslagen.



Het gaat om de zwaarste aanslag ooit in Somalië.