Dodental aanslag Braziliaanse crèche gestegen naar negen

Het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslag op een Braziliaanse crèche is gestegen naar negen. Dat melden de autoriteiten. Een man overgoot donderdag in de opvang in de Braziliaanse stad Janaúba in de staat Minas Gerais in Midden-Brazilië kinderen en zichzelf met alcohol en stichtte vervolgens brand.

De slachtoffers zijn acht kinderen en een begeleidster. Vier kinderen kwamen waren direct om door het vuur. De 50-jarige dader liet bij de aanslag ook het leven. Momenteel liggen nog meerdere kinderen en volwassenen gewond in het ziekenhuis. Ten tijde van de aanval waren er 75 kinderen en 17 volwassenen in het pand aanwezig.

De brandstichter werkte al acht jaar als bewaker bij de instelling in Janaúba. De autoriteiten hebben nog steeds geen idee wat zijn motief kan zijn geweest. De Braziliaanse president Michel Temer zei diep geraakt te zijn door de tragedie en betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en hun familie.