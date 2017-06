Doden en vermisten door gasexplosie in Colombiaanse mijn

De explosie had die dag ervoor plaats in de gemeente Cucunuba in de centraal gelegen provincie Cundinamarca. Volgens het Nationale Mijnbouw Agentschap werd de explosie veroorzaakt door een opstapeling van methaan in de steenkolenmijn, meldt de krant El Tiempo.



Meer dan veertig reddingswerkers zijn druk in de weer om de laatste twee kompels te vinden.