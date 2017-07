Dode gevallen bij zware brand in vluchtelingenkamp in Libanon

Alle tenten in het kamp, waar 560 vluchtelingen verblijven, werden vernield. De precieze oorzaak van de brand is niet meegedeeld. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Annahar was het dodelijke slachtoffer een 8-jarige jongen.



In Libanon verblijven meer dan 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen. Zij leven vooral in vluchtelingenkampen in het oosten van Libanon.



Op vrijdag kwam ook al een Syrisch kind om en raakten zeven Libanese soldaten gewond, bij aanvallen van milities op twee Syrische vluchtelingenkampen.