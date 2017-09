Dode en 20 gewonden bij dubbele bomaanslag in Thailand

Een groep agenten en militairen was vanochtend op patrouille in Yala nadat ze een oproep hadden gekregen over een verdacht object. Toen de agenten erbij kwamen, ontplofte het pakket en werden ze onder vuur genomen door een onbekend aantal gewapende mannen. Enkele minuten later ontplofte een tweede bom.



Eén agent kwam om het leven bij de aanslag, 20 andere mensen - 18 militairen of politieagenten en 2 gewone burgers - raakten gewond.



De politie van Yala verklaarde dat de aanvallers de groep agenten en militairen bewust hebben gelokt naar de plaats waar de twee zelfgemaakte explosieven zich bevonden. De aanval is nog niet opgeëist, maar de autoriteiten vermoeden dat een lokale rebellengroep erachter zit.