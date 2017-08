Dit is wat we nu weten over de aanslag in Barcelona

Barcelona is vandaag getroffen door een terreuraanslag. Dit is wat we nu weten.

Wat is er gebeurd? - Een witte bestelbus zou rond 17 uur vanmiddag de Ramblas zijn opgereden, de bekendste en meest toeristische staat van de stad. Het busje zou circa 600 meter zigzaggend hebben afgelegd over de voetgangerspromenade alvorens tot stilstand te komen tegen een krantenkiosk. ©Infografieken Nederland - De dader(s) zou(den) te voet zijn weggevlucht. De politie heeft de straten afgezet en heeft een klopjacht gestart, onder meer in de Boquería-markt verderop, evenzeer een toeristische trekpleister. Volgens locale media heeft een vermoedelijke dader zich mogelijk verschanst in een Turks restaurant, vlak bij de Boquería. - Veel winkels hebben hun rolluiken neergehaald. Metrostations zijn gesloten. - De politie, die zaak behandelt als een terreuraanslag, roept burgers op geen beelden te delen op sociale media. Ook vraagt ze mensen om thuis te blijven en niet te gaan reizen als dat niet noodzakelijk is. In de stad zijn politiecontroles. - Facebook heeft in Barcelona de Safety Check geactiveerd. Hiermee kunnen mensen die in de stad zijn hun volgers simpel melden dat ze ongedeerd zijn. Hoeveel slachtoffers zijn er? Er is sprake van meerdere doden en zo'n 20 gewonden. Officiële cijfers zijn er nog niet. De grote radiozender Cadena SER meldt op basis van politiebronnen dat er "zeker 13 doden zijn gevallen". Wie zijn de daders? Er is nog niks bekend over de identiteit en achtergrond van de dader(s), noch over zijn/hun motief.