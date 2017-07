Directeur van Amerikaans Bureau voor Overheidsethiek neemt ontslag: "Duidelijk dat ik niks meer kan bereiken"

Walter Shaub, de directeur van het Amerikaanse Bureau voor Overheidsethiek (OGE) die de voorbije maanden regelmatig in de clinch lag met het Witte Huis, heeft vandaag bekendgemaakt dat hij er de brui aan geeft.

In een brief aan Trump deelde Shaub mee dat hij vanaf 19 juli niet langer aan het hoofd zal staan van het bureau. Een specifieke verklaring voor zijn vertrek geeft hij niet. De man wordt vanaf dan directeur ethiek bij het onpartijdige Campaign Legal Center.



"Het grote privilege en de eer van mijn carrière is dat ik de medewerkers van het OGE en de gemeenschap van ethische ambtenaren van de federale uitvoerende macht mocht leiden. Ze zetten zich in voor de bescherming van het principe dat openbare dienstverlening een publiek vertrouwen is dat van medewerkers loyaliteit aan de Grondwet vereist en vraagt dat ze de wet en ethische principes boven persoonlijk winstbejage zetten," zo schreef Shaub in zijn ontslagbrief aan Trump.



De directeur werd nog aangesteld door de vorige president Barack Obama en zou normaal gezien nog tot volgend jaar aan het hoofd van het OGE staan.

Geen disciplinaire macht Het OGE is een onafhankelijke instelling van de uitvoerende macht die ambtenaren helpt om belangenvermenging te vermijden. Het bureau stond de voorbije maanden vaak in de belangstelling. Trump, een rijke zakenman met grote globale holdings, stelde verschillende rijke zakenlui aan op een hele reeks ministerposten. Dat leidde tot een reeks uiteenlopende kwesties waarover het OCE in de eerste maanden van Trumps presidentschap zijn bezorgdheden uitdrukte.



Het agentschap heeft echter geen disciplinaire macht, maar kan enkel aanbevelingen doen. Shaubs ontslag betekent dat Trump nu zelf kan kiezen wie hij aanstelt om zijn regering op vlak van ethische kwesties te overzien.

Aanvaringen met Witte Huis Het kwam de voorbije maanden herhaaldelijk tot aanvaringen tussen Shaub en de Trump-administratie. De directeur van het OGE aarzelde daarbij niet om zijn frustraties ook publiek bekend te maken.



Shaub had er bij Trump op aangedrongen dat hij zijn bedrijven zou verkopen, maar de president weigerde.



Hij raadde ook aan dat het Witte Huis sancties zou nemen tegen Kellyanne Conway in februari, nadat ze het publiek riep om kledij van de lijn van Ivanka Trump te kopen. Daarnaast kwam het ook tot een fikse confrontatie over een reeks van vrijstellingen die werden toegekend aan ambtenaren, waaronder enkele voormalige lobbyisten, die aan de slag gingen voor de regering.