Deze Time-cover hangt op in Trumps golfresorts. Maar hij is vals

Het vooraanstaande Time Magazine heeft de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om de valse magazinecovers waarop Trump is afgebeeld te verwijderen uit zijn golfclubs.

Het was de Amerikaanse krant The Washington Post die schreef dat in het golfresort Mar-a-Lago in Florida een nagemaakte magazinecover van Time hing met daarop het portret van Trump en de titel 'Donald Trump: 'The Apprentice' is een televisiehit!'. Bovenaan de pagina stond in blokletters 'Trump scoort op alle fronten... zelfs op tv!'. A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE — Washington Post(@ washingtonpost) 27/06/17 02:00

De foto zelf dateert van 1 maart 2009, maar is nooit in Time verschenen, zo benadrukt een woordvoerder van het magazine. De echte editie van dat nummer had actrice Kate Winslet op de cover. Volgens Washington Post-journalist David Fahrenthold verwijst de barcode op de fake cover overigens naar de barcode van karaokesoftware. Amazing: Appears that the barcode on @realDonaldTrump's phony Time cover is actually barcode for software that lets you be a karaoke DJ. https://t.co/xEeLq6soaZ — David Fahrenthold(@ Fahrenthold) 27/06/17 02:00

Time Magazine was eerst niet van plan om actie te ondernemen, maar heeft inmiddels toch gevraagd om de fake covers weg te halen uit de resorts. De cover zou niet alleen in Mar-a-Lago hangen, maar ook in nog vier andere golfclubs van Trump.

Eretekens De valse cover van Time. ©rv Trump heeft al verscheidene keren op de cover van Time gestaan, en hij beschouwt die covers als echte eretekens. Naar verluidt heeft een stapel met magazines met hem op de cover jarenlang op zijn bureau in New York gelegen, en die traditie zou Trump ook in het Witte Huis in stand houden.

Vorig jaar nog zei hij tegen een journalist: "Kijk naar die foto van mij in Time. Het is een beweging! Is dat geen geweldige foto? Het was heel leuk."

©Time Time riep Trump vorig jaar nog uit tot 'Person of the Year'. Het criterium dat het magazine daarbij hanteert is dat het de persoon bekroont "die de grootste invloed, goed of slecht, heeft gehad op de gebeurtenissen van het jaar". Dat het daarbij niet per se om nobele leiders hoeft te gaan, vertellen eerdere 'winnaars' als Joseph Stalin (1939 en 1942), Adolf Hitler (1938) en Ayatollah Khomeini (1979).