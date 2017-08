Deze robots dansen hun weg naar een nieuw wereldrecord

De robots, die allemaal Dobi heten, zijn gemaakt door het Chinese bedrijf WL Intelligent Technology. Naast synchroon dansen kunnen ze ook wandelen, praten en de vechtsport tai chi. WL Tech organiseerde de danswedstrijd om aan het grote publiek te kunnen tonen waartoe de robots allemaal in staat waren. Elke robot apart kost 230 dollar, omgerekend zo'n 206 euro.



De robots werden in groep gezet en dansten voor het record, hoewel dat niet voor elke robot even vlot verliep. Sommigen vielen immers om tijdens de dans en konden dus niet meegeteld worden voor de recordpoging. Desondanks verbraken ze toch nog steeds het eerdere record van 1.007 dansende robots. Die danswedstrijd werd georganiseerd door Ever Win Company & Ltd, een ander Chinees bedrijf.