Deze Nederlander redt uitgemergelde tijgers uit verwoeste dierentuin Aleppo

Hoe kwamen jullie achter de situatie van deze dieren in Aleppo?

"Na onze laatste reddingsmissie in het Iraakse Mosul in april stroomden de berichten binnen van mensen die ons wezen op de gevangen dieren in de verlaten Magic World dierentuin in Aleppo. We zijn de situatie gaan onderzoeken. Een reddingsmissie als deze is niet spontaan, er gaat veel voorbereiding aan vooraf.