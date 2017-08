Deze ex-CIA-agent zamelt geld in om Twitter te kopen en Trumps account te schrappen

"Donald Trump heeft een hoop verschrikkelijke dingen gedaan op Twitter. Van het aanmoedigen van witte nationalisten tot het promoten van geweld jegens journalisten", aldus Plame. Voor haar was de maat vol toen Trump via Twitter dreigementen begon te uiten tegen Noord-Korea over een mogelijke nucleaire oorlog.



Plame is een crowdfundingsactie gestart op GoFundMe om het benodigde bedrag op te halen. Het kan lastig worden, want de waarde van Twitter wordt geschat op 12 miljard. Het doel van de campagne op GoFundMe: 1 miljard. Plame wil genoeg geld inzamelen om een meerderheid in het bedrijf te kopen. Als dat niet lukt, hoopt ze alsnog genoeg bij elkaar te hebben gesprokkeld om in ieder geval inspraak te hebben tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.



Ze heeft tot op heden nog maar een fractie opgehaald: bijna 26.000 dollar. Twitter heeft het Trumps Twittergebruik eerder goedgepraat: het is belangrijk dat mensen via Twitter direct van hun president horen, aldus CEO Jack Dorsey in mei van dit jaar. Analisten zeggen dat Twitter er zeker financieel van profiteert dat Trump het medium zo prominent gebruikt.



Valerie Plame Wilson was CIA-agent tot medewerkers van de George W. Bush-regering haar identiteit aan de pers doorspeelden. Ze verliet de CIA daarom in 2006 en klaagde de mensen die haar naam hadden gelekt aan.

If @Twitter executives won¿t shut down Trump¿s violence and hate, then it's up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx — Valerie Plame Wilson(@ ValeriePlame) 17/08/17 02:00