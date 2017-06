Deze apen stelen van toeristen, om hun buit dan te ruilen voor eten

Hij was nog zó gewaarschuwd. Jean-Baptiste Leca, een vriendelijke Canadese bioloog op vakantie in Bali, ­­las bij het binnentreden van de Uluwatu-tempel het witte bord met de zwarte letters. “Take off your glasses, earrings, hat, cap. Be careful with monkeys.”

Ook toeristengidsen waarschuwen voor de kolonie makaken op dit heiligdom uit de elfde eeuw. De dieren pakken alles wat ze pakken kunnen. Leca, gespecialiseerd in apengedrag, weet dat als geen ander.