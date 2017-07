Deze Afro-Amerikanen gebruiken indiaanse verzoeningstechnieken

Het moet een van de opmerkelijkste projecten zijn sinds de komst van Trump. In de stad Ypsilanti, in Michigan, begonnen jonge Afro-Amerikanen een verzoeningsproject dat de tegenstellingen tussen blank en zwart, stad en platteland wil wegwerken. Het project heet Bridging 23, naar Highway 23 die de verschillende gemeenschappen uit elkaar trekt.

Jainelle Robinson is een van de drijvende krachten. We spreken af in een fijn koffiehuisje in Ypsilanti. Ze wordt vergezeld door haar beste vriendin. “Ik stel u voor aan Leah Clairborne, een van de beste klassieke pianisten van het land.”

Jainelle legt uit dat de aanpak van Bridging 23 geïnspireerd is op verzoeningstechnieken van de indianen. “Tijdens de eerste vergadering vertelt iedereen over zichzelf door elke zin te beginnen met de woorden 'als je me echt zou kennen'.