Deze 28-jarige vrouw heeft Trumps volste vertrouwen: Hope Hicks wordt nieuwe communicatiedirecteur

Drie vrouwen dragen nu boodschap president uit

Het is nog nooit eerder vertoond: een 28-jarige met nog weinig politieke ervaring in Washington die mede de boodschap van 's werelds machtigste leider bepaalt. Haar naam is Hope Hicks en ze geniet het volste vertrouwen van Donald Trump. De jonge Hicks heeft het nu geschopt tot communicatiedirecteur van het Witte Huis, een machtige en prestigieuze post in politiek Washington.